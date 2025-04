ONS projeta queda mais acentuada da carga de energia no Brasil em abril

O ONS fez ainda ajustes em suas previsões para as chuvas que devem chegar às hidrelétricas neste mês, que deverão ficar abaixo da média histórica em todo o país. A expectativa atual é de afluências em 78% da média no Sudeste/Centro-Oeste (ante 74% da previsão passada), 66% no Sul (ante 56%), 31% no Nordeste (ante 27%) e 82% no Norte (ante 79%).

(Por Letícia Fucuchima)