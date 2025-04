Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem enquanto mercado de trabalho permanece estável

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, sugerindo que as condições do mercado de trabalho permaneceram estáveis em abril, embora a incerteza em relação às tarifas esteja fazendo com que as empresas hesitem em aumentar as contratações.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 9.000, para 215.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 12 de abril, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 225.000 pedidos para a última semana.

Ainda não havia sinais de que as demissões de funcionários do governo federal estejam afetando o mercado de trabalho.