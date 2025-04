Tarifas provocarão desaceleração nos EUA; chance de recessão sobe para 45%

As previsões medianas de inflação nas pesquisas da Reuters têm crescido desde o mês passado, o que pode impedir o Federal Reserve de realizar mais de dois cortes na taxa de juros até o final do ano.

A probabilidade de uma recessão nos EUA no próximo ano subiu para 45%, a maior desde dezembro de 2023, ante 25% no mês passado, segundo pesquisa da Reuters realizada de 14 a 17 de abril.

"O sentimento está incrivelmente fraco no momento e isso indica que as famílias estão muito nervosas com relação aos gastos... Preços, empregos e riqueza estão todos se movendo contra o consumidor e essa é uma combinação bastante tóxica para o crescimento dos gastos do consumidor daqui para a frente", disse James Knightley, economista-chefe internacional do ING.

"Esse é o verdadeiro problema para o crescimento dos EUA, que aumenta o risco de recessão... A falta de clareza sobre o ambiente comercial enfrentado pelas empresas norte-americanas faz com que elas fiquem naturalmente mais cautelosas em colocar dinheiro para trabalhar na economia dos EUA."

Todos os 45 economistas que responderam a uma pergunta adicional disseram que as tarifas afetaram negativamente a confiança das empresas, sendo que quase metade disse que elas foram muito negativas.

Espera-se que a economia dos EUA, que começou o ano em uma base sólida de crescimento, gastos do consumidor e contratações fortes, cresça apenas 1,4% em 2025, um forte rebaixamento em relação aos 2,2% previstos no mês passado.