Petrobras avalia contratar empresa para retomar fábricas de fertilizantes do Nordeste, dizem fontes

A Petrobras não comentou imediatamente.

Os investimentos da Petrobras no segmento de fertilizantes nitrogenados são controversos, uma vez que o produto importado chega ao Brasil a custos muito competitivos. Mas o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde início, manifestou a intenção de a estatal retomar investimentos no setor, uma vez que o Brasil, uma potência agrícola, é fortemente dependente de importações.

Em dezembro de 2023, Petrobras e Unigel chegaram a assinar um "Contrato de Tolling" no qual a Petrobras forneceria gás natural em troca de fertilizantes, permitindo à Unigel reiniciar a produção sem se preocupar com o preço do gás. O acordo, entretanto, terminou em junho de 2024, sem ter efeito, depois que o TCU disse que poderia causar uma perda de R$487 milhões para a Petrobras.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)