Presidente do Fed de NY diz não ver necessidade iminente de alterar taxa de juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quinta-feira que não vê necessidade iminente de uma mudança na política monetária do banco central dos Estados Unidos, à medida que as tarifas do presidente Donald Trump devem aumentar a inflação e enfraquecer o crescimento.

"Acho que a política monetária está bem posicionada", disse Williams em entrevista à Fox Business. "Não vejo nenhuma necessidade de mudar a taxa de juros tão cedo."