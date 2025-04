Produção brasileira de aço bruto sobe 6,6% em março

SÃO PAULO (Reuters) - A produção brasileira de aço bruto em março somou 2,944 milhões de toneladas, crescimento de 6,6% sobre o resultado de um ano antes, informou nesta quinta-feira o Aço Brasil, que representa siderúrgicas instaladas no país.

No acumulado do trimestre, a produção de aço bruto totalizou 8,477 milhões de toneladas, 2,8% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

As vendas de aço no mercado interno, enquanto isso, foram de 1,880 milhão de toneladas em março, alta de 10,7% na comparação anual, com crescimentos de 16,6% nos produtos planos e de 6,6% nos longos. No trimestre, houve expansão de 8% nas vendas internas, para 5,274 milhões de toneladas.