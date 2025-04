Revolut lança planos com benefícios para clientes de seu cartão de débito no Brasil

A Revolut ainda não possui a modalidade de crédito disponível a todos os brasileiros, mas iniciou em abril os primeiros testes no país de um cartão desenvolvido em parceria com a Visa com um grupo de usuários, segundo a empresa.

Esta primeira versão será gratuita e contará com isenção de anuidade, disse a Revolut.

"Sabemos do enorme potencial do Brasil para a Revolut: é um país de dimensões continentais, com uma população cada vez mais conectada, que viaja, investe no exterior e busca soluções financeiras premium, além de todos os serviços financeiros no Brasil", disse o CEO da Revolut no Brasil, Glauber Mota, em comunicado à imprensa, acrescentando que a missão da empresa é tornar a Revolut "a conta principal dos brasileiros".

A empresa também anunciou o lançamento de uma conta para menores de 18 anos, em linha com outros players do setor.

Em agosto do ano passado, a fintech sediada no Reino Unido alcançou uma avaliação de US$45 bilhões por meio de uma oferta de ações, se juntando a grandes bancos da Europa, como o francês Société Générale e o britânico Barclays.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )