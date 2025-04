Setor elétrico vê avanços com desenho da reforma, mas indústria teme alta de custos

Ferreira afirmou que a Abraceel ainda está analisando esse tema, que traz uma complexidade para consumidores de alta tensão, como indústria. No caso da baixa tensão, a entidade se posiciona favoravelmente ao fim desse desconto.

Do ponto de vista da indústria, porém, a reforma do setor elétrico foi considerada incompleta e com potencial de aumentar custos em um momento em que se deveria discutir como ampliar a competitividade industrial do Brasil, em meio às possíveis mudanças no comércio mundial com a guerra tarifária entre EUA e China.

"Quem está tomando as decisões (sobre reforma do setor) não consegue olhar o todo e está tentando resolver problemas específicos da distribuidora, da comercializadora...", disse Lucien Belmonte, do movimento União pela Energia, que reúne 70 associações da indústria brasileira.

"É o todo (da reforma) que precisa ser funcional... Definitivamente não é um problema só do Ministério de Minas e Energia, é da Fazenda, do BC, da Indústria e Comércio... Todo mundo deveria estar envolvido", afirmou ele.

Na véspera, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a proposta apresentada é a "reforma possível" e "palatável", acrescentando que haveria espaço técnico para avançar mais.

RESSUSCITAR JABUTIS