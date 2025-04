S&P 500 fecha em alta, com salto de Eli Lilly e forte queda de UnitedHealth

Por Noel Randewich e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em alta nesta quinta-feira, impulsionado por papéis da farmacêutica Eli Lilly e da Apple, com investidores avaliando o progresso nas negociações comerciais dos Estados Unidos com o Japão de um lado e preocupações com as perspectivas para os juros do outro.

A UnitedHealth despencou e manteve o Dow em território negativo depois que a seguradora reduziu sua projeção de lucro anual por expectativa de maiores custos médicos.