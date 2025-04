Tesla faz acordo em processo de funcionário negro contra assédio generalizado

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - A Tesla resolveu um processo de discriminação racial movido por uma funcionária negra que alegou que um gerente de sua fábrica em Fremont, Califórnia, às vezes cumprimentava os trabalhadores dizendo "bem-vindos à plantação" ou "bem-vindos à senzala".

Raina Pierce, que instalava travas em portas de carros, e a montadora liderada pelo bilionário Elon Musk concordaram com um acordo proposto por um mediador, de acordo com um documento conjunto apresentado nesta quinta-feira no tribunal federal de São Francisco.