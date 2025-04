Transportadoras aguardam plano dos EUA de cobrar taxas portuárias de navios ligados à China

LOS ANGELES (Reuters) - O escritório de comércio dos Estados Unidos (USTR) anunciará nesta semana seu plano de cobrança de taxas portuárias sobre navios ligados à China, como parte do esforço do presidente Donald Trump para recuperar a construção naval doméstica e combater o domínio da China em alto mar.

As taxas propostas para navios construídos na China podem chegar a US$1,5 milhão por escala em um porto dos EUA. Poucas embarcações estariam isentas, tornando os preços de exportação pouco atraentes e impondo bilhões de dólares em custos anuais de importação aos consumidores norte-americanos.

Espera-se que o plano final seja anunciado nesta quinta, 17 de abril, no aniversário de um ano do lançamento da investigação do USTR sobre as atividades marítimas da China. Em janeiro, a agência concluiu que a China usa políticas e práticas injustas para dominar o transporte marítimo global.