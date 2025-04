Trump intensifica disputa com Fed sobre juros e acusa Powell de "fazer política"

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que, com o enfraquecimento da perspectiva global diante da investida tarifária de Trump, os bancos centrais, como o Fed, precisam permanecer ágeis e confiáveis -- capacidades que podem ser limitadas pela interferência política.

"Uma cristalização repentina da ameaça à independência do Fed intensificaria o estresse do mercado e o deslocaria para uma direção mais estagflacionária, com um aumento acentuado no risco de cauda", disse o vice-presidente do Evercore ISI, Krishna Guha, em nota.

Os comentários de Trump ocorrem um dia após Powell dizer em um evento no Clube Econômico de Chicago que a "independência do Fed é amplamente compreendida e apoiada em Washington e no Congresso, onde realmente importa". A fala atraiu aplausos do grupo de executivos de alto escalão presentes ao evento, por sua promessa de definir taxas de juros independentemente de pressão política ou considerações partidárias.

Powell também minimizou a probabilidade de cortes nas taxas de juros em breve. Ele afirmou que os planos tarifários do governo provavelmente aumentariam tanto a inflação quanto o desemprego, deixando o Fed sem poder fazer quaisquer alterações nas taxas de juros até que a direção da economia esteja mais clara.

(Reportagem de Howard Schneider em Washington e Angela Christy e Gursimran Kaur em Bengaluru)