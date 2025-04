Trump: Teremos um acordo comercial com a China

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que espera fazer um acordo comercial com a China, embora não tenha dado detalhes ou indicações de como as negociações serão iniciadas com as duas superpotências em um aparente impasse.

"Oh, nós vamos fazer um acordo", disse Trump na Casa Branca em resposta à pergunta de um repórter sobre pegar o telefone para ligar para o presidente da China, Xi Jinping. "Acho que vamos fazer um acordo muito bom com a China".

Mais cedo nesta quinta-feira o Ministério do Comércio da China pediu aos Estados Unidos que parassem de exercer "pressão extrema" sobre a segunda maior economia do mundo e exigiu respeito em qualquer negociação comercial, mas os dois lados permanecem em um impasse sobre quem deveria iniciar essas negociações.