UnitedHealth tem resultado abaixo do esperado e reduz previsão para o ano, ação despenca

A empresa agora espera que o lucro ajustado por ação em 2025 fique entre US$26 e US$ 26,50 , em comparação com a previsão anterior de US$29,50 a US$30 por ação. Analistas estavam esperando um lucro de US$29,73 por ação, em média, para 2025, de acordo com dados compilados pela Lseg.

As ações de empresas do setor caíam, incluindo Elevance, CVS Health, Cigna, Centene e Humana, o que gerava uma perda de valor de mercado no setor de mais de US$130 bilhões.

As ações de empresas de planos de saúde tiveram um ano de 2024 difícil, prejudicadas por pagamentos governamentais mais baixos, custos médicos elevados e reação pública contra a indústria após o assassinato de Brian Thompson, diretor da unidade de seguros da UnitedHealth, no final do ano passado.

O assassinato de Thompson também desencadeou uma tempestade nas mídias sociais de insatisfação dos pacientes e ira da população contra as práticas do setor de seguros de saúde.