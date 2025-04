Alta do núcleo da inflação acelera e complica tarefa do BC japonês

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - A alta do núcleo da inflação do Japão acelerou em março devido a aumentos persistentes nos custos dos alimentos, mostraram dados nesta sexta-feira, complicando a tarefa do banco central japonês de ponderar as crescentes pressões sobre os preços em relação aos riscos para a economia decorrentes do aumento das tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Os dados chegam antes da reunião de política monetária do Banco do Japão em 30 de abril e 1º de maio, quando o banco deve manter as taxas de juros estáveis em 0,5% e cortar suas estimativas de crescimento, uma vez que as tarifas elevadas do presidente dos EUA, Donald Trump, obscurecem as perspectivas econômicas.