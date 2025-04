Japão não manipula o câmbio para enfraquecer o iene, diz ministro das Finanças

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Japão não manipula o mercado de câmbio para enfraquecer o iene, disse o ministro das Finanças, Katsunobu Kato, ao Parlamento nesta sexta-feira, rebatendo as acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Japão deprecia intencionalmente sua moeda para ajudar os exportadores.

As declarações foram feitas antes da visita programada de Kato a Washington na próxima semana, onde ele poderá realizar uma reunião bilateral com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, às margens da reunião dos líderes financeiros do G20 e das reuniões de primavera do FMI.