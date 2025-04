Tesla adiará lançamento do veículo elétrico acessível nos EUA, dizem as fontes

Por Abhirup Roy e Aditi Shah e Hyunjoo Jin

(Reuters) - Os tão aguardados planos da Tesla para um carro acessível incluem uma versão reduzida de seu SUV elétrico mais vendido, o Model Y, que será fabricado nos Estados Unidos, mas o lançamento da produção foi adiado, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

A Tesla prometeu veículos acessíveis a partir do primeiro semestre do ano, oferecendo um potencial impulso para as vendas. A produção global do Model Y de baixo custo, codinome interno E41, deve começar nos Estados Unidos, disseram as fontes, mas ao menos meses mais tarde do que o plano público da Tesla, acrescentaram, oferecendo uma série de metas revisadas do terceiro trimestre até o início do próximo ano.