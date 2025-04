Trump estuda possibilidade de demitir chair do Fed, diz assessor

A conversa de Hassett com a imprensa ocorreu um dia depois de Trump ter intensificado uma briga de longa data com o chair do Fed, acusando Powell de "fazer política" ao não reduzir a taxa de juros e afirmando que ele tem o poder de demitir Powell de seu cargo "muito rapidamente".

Hassett pareceu se distanciar de seu livro de 2021 "The Drift: Stopping America's Slide to Socialism", no qual ele argumentou que demitir Powell durante o primeiro mandato de Trump teria prejudicado a reputação do Fed como um gestor objetivo e independente da oferta monetária do país e poderia ter comprometido a credibilidade do dólar e derrubado o mercado de ações.

"Acho que, naquela época, o mercado estava em um lugar completamente diferente. E, sabe, eu estava me referindo à análise jurídica que tínhamos na época. E se houver uma nova análise jurídica que diga algo diferente, então precisamos repensar nossa resposta", disse Hassett.

Não ficou imediatamente claro a que nova análise jurídica ele estava se referindo, mas um processo sobre se Trump ultrapassou sua autoridade ao demitir dois democratas de conselhos trabalhistas federais, agora pendente na Suprema Corte, está sendo observado de perto como um possível precedente para saber se Trump poderia remover Powell.

Powell disse que a lei não permitiria sua destituição, que ele não sairá se for solicitado por Trump e que pretende servir até o final de seu mandato como presidente, em maio de 2026. Powell, cujo mandato como membro do Conselho de Diretores do Fed se estende até janeiro de 2028, também disse esta semana que não acha que o processo atual em recurso na Suprema Corte dos EUA se aplicará ao Fed.

(Reportagem de Andrea Shalal e Kanishka Singh em Washington, reportagem adicional de Ann Saphir em São Francisco)