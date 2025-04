Volvo cortará até 800 postos de trabalho nos EUA por impacto de tarifas de Trump

A empresa, parte da AB Volvo da Suécia, emprega cerca de 20.000 pessoas na América do Norte, de acordo com seu site.

Trump derrubou o sistema de comércio global que está em vigor há mais de 75 anos com um plano de tarifas sobre produtos de todo o mundo. Sua política comercial errática minou a confiança dos consumidores e das empresas e fez com que os economistas aumentassem suas previsões para uma recessão nos EUA.

As demissões na Volvo são a mais recente resposta de um setor de automóveis e caminhões que está sofrendo com as tarifas do presidente republicano sobre determinadas peças, o que deve aumentar o custo de fabricação dos veículos.

"Os pedidos de caminhões pesados continuam a ser afetados negativamente pela incerteza do mercado sobre as taxas de frete e demanda, possíveis mudanças regulatórias e o impacto das tarifas", disse um porta-voz do Volvo Group North America em um comunicado enviado por e-mail.

"Lamentamos ter que tomar essa medida, mas precisamos alinhar a produção com a redução da demanda por nossos veículos."

(Reportagem de Chris Prentice)