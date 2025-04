A Buick finalmente tinha carros que os norte-americanos queriam comprar - aí vieram as tarifas

A Buick não quis fazer comentários para a matéria.

As tarifas de Trump estão forçando os executivos do setor automotivo a analisar seus portfólios e avaliar se os custos valem a pena no longo prazo para continuar importando alguns modelos fabricados no exterior. As tarifas, decretadas no início deste mês, já levaram a algumas mudanças.

A GM decidiu aumentar a produção de picapes em uma fábrica de Indiana e a Stellantis, fabricante das picapes Ram e Jeeps, suspendeu temporariamente a produção em duas fábricas no México e no Canadá.

(Reportagem de Kalea Hall)