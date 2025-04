Cacique Raoni diz ser contra exploração de petróleo na Foz do Amazonas

"Sou contra esse projeto de petróleo (na Foz do Amazonas)", disse Raoni, dias após se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Pessoalmente eu falei para o presidente Lula que eu sou contra, não aceito esse petróleo na Amazônia."

Embora Lula busque ser reconhecido como um defensor das florestas tropicais do mundo e dos povos indígenas do Brasil, ele também afirmou que o país deveria ter a possibilidade de perfurar na bacia da Foz do Amazonas, área ambientalmente sensível. Ele criticou o Ibama pela demora em conceder à Petrobras a licença para essa perfuração.

Raoni, que é um ativista ambiental reconhecido internacionalmente há décadas, subiu a rampa do Palácio do Planalto com Lula, junto com um pequeno grupo de pessoas, quando o presidente tomou posse para seu atual mandato, em janeiro de 2023.

Em maio de 2023, o Ibama negou um pedido da Petrobras para a licença de perfuração offshore na Foz do Amazonas, alegando preocupações ambientais. Posteriormente, o órgão também destacou preocupações com os impactos que a perfuração poderia ter sobre as comunidades indígenas do Amapá. A petroleira recorreu, mas a decisão final do Ibama ainda está pendente.

A bacia da Foz do Amazonas fica na Margem Equatorial do Brasil, considerada a fronteira petrolífera mais promissora do país, compartilhando geologia com a vizinha Guiana, onde a Exxon Mobil está explorando enormes campos de petróleo.

(Reportagem de Lais Morais, em Brasília; reportagem adicional e texto de Fabio Teixeira, no Rio de Janeiro)