Importações de óleo combustível pela China caem 29% em março ante fevereiro

Os preços dos combustíveis marítimos com baixo teor de enxofre nos principais portos chineses, Zhoushan e Xangai, permaneceram mais baratos do que no centro de Cingapura em março, de acordo com fontes comerciais.

As taxas de produção das refinarias independentes de petróleo da China subiram recentemente, mas ainda enfrentam pressão no curto prazo devido à fraca demanda doméstica por combustível e aos riscos de fornecimento decorrentes das sanções e tarifas dos EUA.

A produção total das refinarias de petróleo na China aumentou 0,4% em março, em relação a uma base já elevada do ano anterior, segundo dados do governo divulgados na terça-feira, apoiada por aumentos de produção em pequenas usinas independentes e operações mais elevadas em uma nova unidade de produção.

(Reportagem de Jeslyn Lerh e Amy Lv)