Huawei prepara envio de novo chip de IA enquanto China busca alternativas à Nvidia, dizem fontes

O momento é oportuno para as empresas chinesas de IA, que têm se esforçado para encontrar alternativas domésticas para o H20, o principal chip de IA que a Nvidia tinha, até recentemente, permissão para vender livremente no mercado chinês.

Este mês, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Nvidia que as vendas do H20 exigiriam uma licença de exportação.

O 910C da Huawei, uma unidade de processamento gráfico (GPU), representa uma evolução arquitetônica em vez de um avanço tecnológico, de acordo com uma das duas pessoas e uma terceira fonte familiarizada com seu design.

Ele atinge um desempenho comparável ao do chip H100 da Nvidia, combinando dois processadores 910B em um único pacote por meio de técnicas avançadas de integração, disseram eles.

Isso significa que ele tem o dobro da potência de computação e da capacidade de memória do 910B e também tem melhorias incrementais, incluindo suporte aprimorado para diversos dados de carga de trabalho de IA, acrescentaram.

Todas as fontes não foram autorizadas a falar com a mídia e não quiseram ser identificadas. A Huawei se recusou a comentar sobre o que chamou de especulação sobre os planos de remessa do 910C e seus recursos.