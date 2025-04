Tesla faz acordo em ação por homicídio culposo que alega aceleração repentina em acidente em Ohio

A montadora e seus advogados não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Todd Walburg, advogado dos autores da ação, não quis comentar.

A Tesla negou qualquer irregularidade no caso, culpando o motorista pelo acidente fatal. Um julgamento com júri foi agendado para abril de 2026.

A ação judicial do espólio afirma que o Tesla Model Y de Clyde Leach acelerou repentinamente, saiu da estrada e bateu em um pilar em um posto de gasolina em Ohio. Leach, de 72 anos, morreu em decorrência de traumatismo craniano, queimaduras e outros ferimentos.

"A Tesla estava ciente de que seus veículos -- incluindo o Model Y --, em centenas de ocasiões, aceleraram repentinamente e sem explicação", diz o processo.

A Tesla havia afirmado que o modelo de Leach "era de última geração e não apresentava defeito de projeto ou fabricação".

No ano passado, a Tesla resolveu uma ação judicial sobre um acidente de carro em 2018 que matou um engenheiro da Apple depois que seu Model X, operando no Autopilot, desviou de uma rodovia perto de San Francisco. Esse acordo foi feito às vésperas do julgamento.