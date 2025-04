Trump se reúne com varejistas dos EUA para discutir tarifas

"Tivemos uma reunião produtiva com o presidente Trump e sua equipe e apreciamos a oportunidade de compartilhar nossas percepções", disse um porta-voz do Walmart em um comunicado, sem entrar em detalhes. O varejista disse mais cedo que seu presidente-executivo, Doug McMillon, estaria presente.

Essa é a primeira reunião de McMillon com Trump desde a introdução das tarifas do "Dia da Libertação" do presidente. No início de abril, McMillon disse que os dois não haviam discutido pessoalmente as tarifas, embora outros membros da liderança do Walmart estivessem em contato regular com sua administração.

As políticas tarifárias erráticas de Trump têm causado impacto em vários setores e agitado os mercados acionários dos EUA durante semanas. Mais recentemente, ele expressou sua raiva em relação aos comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que disse na semana passada que a economia estava correndo o risco de ter um crescimento menor e uma inflação maior.

Os mercados dos EUA tiveram fortes vendas nesta segunda-feira, enquanto a nota de referência do Treasury de 10 anos e o dólar também ficaram sob pressão.

Ele anunciou tarifas abrangentes sobre dezenas de países em 2 de abril, antes de suspender as tarifas por um período de 90 dias -- exceto aquelas sobre a China, destacando a segunda maior economia do mundo para as maiores taxas.

Um porta-voz da Home Depot caracterizou a reunião como "informativa e construtiva".Um representante da Target disse que seu presidente-executivo Brian Cornell estava presente em uma reunião produtiva... para discutir o caminho a seguir no comércio".