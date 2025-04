UE diz que aplicará regras digitais independentemente do CEO e das sedes das empresas

Ela estabelece uma lista do que fazer e do que não fazer para gigantes da tecnologia como Alphabet, Amazon, Apple, Booking.com, ByteDance, Meta, Microsoft, com o objetivo de garantir condições equitativas e oferecer mais opções aos consumidores.

Em fevereiro, Trump assinou um memorando avisando que seu governo examinaria a Lei de Mercados Digitais do bloco e a Lei de Serviços Digitais "que ditam como as empresas americanas interagem com os consumidores na União Europeia".

Uma decisão da UE sobre se a Apple e a Meta violaram as regras tecnológicas históricas destinadas a reduzir seu poder de mercado será emitida nas próximas semanas, disse a chefe antitruste da UE, Teresa Ribera, há duas semanas.

Espera-se que ambas as empresas enfrentem multas modestas por violações da Lei de Mercados Digitais, disseram fontes à Reuters no mês passado.

