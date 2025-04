Wall St tem forte queda conforme Trump renova ataques contra Powell

Essa foi a mais recente salva de críticas contínuas de Trump ao chair do Fed, aumentando as preocupações sobre a capacidade do banco central de formular de forma independente a política monetária na maior economia do mundo e minando a confiança dos investidores nos ativos dos EUA, já diminuídos pelas tarifas de Trump.

Um assessor da Casa Branca havia dito na sexta-feira que Trump e sua equipe estudariam se demitir Powell era uma opção.

Às 12h44 (horário de Brasília), o Dow Jones caía 2,70%, para 38.084,97 pontos, o S&P 500 perdia 2,81%, para 5.134,43 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 3,15%, para 15.773,78 pontos.

"Remover o chair do Fed cheira mal, sem nenhuma razão aparente a não ser o fato de o presidente querer assumir o controle... quando (o mercado) tem esses pontos de interrogação, ninguém quer investir", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth Management.

As preocupações com as tarifas também continuavam a assombrar os investidores depois que a China advertiu os países contra a realização de acordos com os EUA às custas de Pequim.

Todos os 11 índices setoriais do S&P 500 caíam no dia.