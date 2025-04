3M tem resultado acima do esperado no 1º tri, sinaliza possível impacto tarifário

Por Aishwarya Jain

(Reuters) - O conglomerado industrial norte-americano 3M divulgou nesta terça-feira resultado de primeiro trimeste acima do esperado por Wall Street, apoiado em cortes de custos. As ações da empresa subiam cerca de 7% mesmo com a companhia tendo feito um alerta sobre possível impacto das tensões comerciais sobre o desempenho neste ano.

Bill Brown, que sucedeu Mike Roman como presidente-executivo da 3M em maio, apresentou um plano de reestruturação em julho, com foco na contenção de gastos e no redirecionamento de recursos para mitigação de responsabilidades legais.