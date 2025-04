Ações da China e de Hong Kong se mantêm em máximas de duas semanas apesar de quedas em Wall Street

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se mantiveram firmes nesta terça-feira, contrariando perdas modestas em toda a Ásia após a queda de Wall Street na véspera e com os investidores aguardando a próxima reunião do Politburo para obter orientações sobre a política econômica.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,25%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, perdeu 0,02%.

Ambos os índices estão agora perto de seu nível mais alto desde 3 de abril, logo antes da liquidação do mercado desencadeada pelas "tarifas recíprocas" do presidente dos EUA, Donald Trump.