Ações europeias fecham em alta com ganhos do setor financeiro e da L'Oreal

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias fecharam em ligeira alta nesta terça-feira diante dos ganhos do setor financeiro e da L'Oreal, embora o humor tenha permanecido instável após as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou em alta de 0,2%, bem distante das mínimas da sessão, com a L'Oreal saltando 6,3% e marcando o melhor ganho em um único dia em quase sete meses.