União vai revisar imposto sobre produtos importados no Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou hoje que o governo federal irá revisar seu regime de ex-tarifários para zerar impostos de importação sobre produtos não produzidos no país.

"Nós vamos fazer uma revisão da questão dos chamados ex-tarifários para separar bem", disse em entrevista a jornalistas no evento do setor automotivo Automec.

"O que nós não fabricamos no Brasil, a gente zera o imposto de importação para poder importar e a indústria crescer, mas o que nós fabricarmos no Brasil, não. Nós queremos fortalecer a indústria no nosso país", disse Alckmin, sem especificar que produtos poderão ter o imposto de importação zerados após a revisão.