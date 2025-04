Aneel volta a adiar decisão sobre EDP ES, que ainda prevê renovação até fim de maio

A EDP aguarda uma decisão final sobre sua renovação contratual para garantir a financiabilidade de investimentos bilionários previstos nos próximos anos para a área de distribuição de energia no Brasil, apontou o diretor regulatório da empresa, Luiz Falcone da Souza, em sustentação oral na reunião da Aneel desta terça-feira.

No fim do ano passado, o principal executivo da EDP no Brasil estimou investimentos de R$5 bilhões a R$6 bilhões em distribuição de energia pela empresa nos próximos cinco anos, "três vezes" a depreciação dos ativos.

O novo modelo do contrato de concessão adapta a atuação das distribuidoras a uma nova realidade do setor elétrico, na qual a percepção dos consumidores de energia ganha maior protagonismo. Foram incluídas regras que cobram das distribuidoras restabelecimento mais rápido dos serviços aos consumidores diante de eventos climáticos extremos, penalidades em caso de não atingimento de metas, entre outros pontos.

Depois da EDP, as próximas distribuidoras com concessões vencendo são a Light, em junho de 2026, e a Enel Rio, em dezembro de 2026. A Enel também passará por renovações contratuais nos anos seguintes em São Paulo e no Ceará.

O processo envolve ainda concessionárias dos grupos CPFL, Neoenergia, Equatorial e Energisa.

Segundo a Aneel, todas as 19 distribuidoras com contratos de concessão encerrando até 2031 já encaminharam seus pedidos de renovação.