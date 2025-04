Boeing venderá empresa por US$10,55 bilhões

Por Milana Vinn

(Reuters) - A Boeing anunciou nesta terça-feira que venderá partes da unidade Digital Aviation Solutions, incluindo a unidade de navegação Jeppesen, para a empresa de investimentos Thoma Bravo por US$10,55 bilhões.

A fabricante de aviões ficará com os principais recursos digitais da empresa, que aproveitam dados específicos de aeronaves e frotas para fornecer serviços de manutenção, diagnóstico e reparo de frotas a clientes comerciais e de defesa A venda faz parte do plano do presidente-executivo, Kelly Ortberg, para reduzir dívidas da Boeing.