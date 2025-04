Dólar à vista fecha em baixa de 1,37%, a R$5,7272 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O retorno do feriado prolongado no Brasil foi marcado pela queda firme do dólar ante o real nesta terça-feira, superior a 1%, acompanhando o recuo da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes no exterior, em sessão influenciada ainda por fala dura do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em relação à inflação.

O dólar à vista fechou em baixa de 1,37%, aos R$5,7272 -- menor cotação desde 4 de abril, quando e encerrou em R$5,6651. No mês, no entanto, a divisa ainda acumula elevação de 0,36%.

Às 17h04 na B3 o dólar para maio -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 1,32%, aos R$5,7360.