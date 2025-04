Dólar recua com aversão a ativos dos EUA após Trump criticar Powell novamente

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nesta terça-feira, em linha com as perdas frente a emergentes, à medida que os investidores reagiam a novos ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto aguardam mais notícias sobre tarifas.

Às 9h39, o dólar à vista caía 0,36%, a R$5,7862 na venda.