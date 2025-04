Economias emergentes enfrentam teste de financiamento restrito com desaceleração econômica, diz FMI

O espaço fiscal para muitas economias emergentes está muito mais apertado do que há uma década, segundo o Fundo, ao mesmo tempo em que o valor gasto com o serviço da dívida fora das receitas fiscais está aumentando.

"A resiliência demonstrada por muitas das grandes economias de mercados emergentes pode ser testada à medida que o serviço da dívida se torna mais desafiador em condições financeiras globais desfavoráveis", disse o relatório.

Embora os custos do serviço da dívida permaneçam abaixo dos níveis pandêmicos nos países que contraíram empréstimos em condições favoráveis durante a pandemia, a necessidade de rolagem em tempos de aumento dos custos de empréstimos fará com que as taxas efetivas os ultrapassassem.