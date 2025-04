Economista-chefe do FMI diz que bancos centrais devem preservar a independência

"O mais importante é garantir que as expectativas de inflação permaneçam ancoradas, que todos continuem convencidos de que os bancos centrais farão o que for necessário para trazer a inflação de volta às metas do banco central de forma ordenada", disse ele.

Os bancos centrais têm ferramentas para fazer isso, incluindo instrumentos de taxa de juros, seguros e política de gestão, mas sua credibilidade desempenha um papel central, disse Gourinchas.

"Portanto, os bancos centrais precisam manter a credibilidade, e parte da credibilidade é construída com base na independência do banco central. Portanto, sob essa perspectiva, é muito importante preservá-la", disse ele a repórteres durante as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Trump criticou o Fed por não reduzir a taxa de juros com a rapidez necessária. O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse na sexta-feira que Trump e sua equipe continuavam estudando se poderiam demitir Powell, enquanto Trump disse na segunda-feira que a economia pode desacelerar a menos que os juros sejam reduzidos imediatamente.

Investidores disseram que estavam começando a levar a sério a possibilidade de uma tentativa de demitir Powell, apesar das barreiras para isso.

Não está claro se Trump teria permissão legal para remover Powell, que é nomeado pelo presidente, mas confirmado pelo Senado. A pressão de Trump para destituir membros de outras agências independentes está sendo julgada pela Suprema Corte.