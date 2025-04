Espanha promete cumprir meta de gastos de defesa da Otan de 2% do PIB em 2025

MADRI (Reuters) - A Espanha cumprirá a meta da aliança militar Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de gastar 2% do produto interno bruto em defesa este ano, muito antes do prazo anterior autoimposto de 2029, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, nesta terça-feira.

A Espanha, que gastou apenas 1,3% em defesa em 2024, o menor valor entre os membros da Otan, e outros países europeus estão sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está pressionando os aliados da aliança a aumentar os gastos militares para até 5% e está relutante em continuar financiando Kiev na guerra na Ucrânia.

Sánchez disse que cumpriria a meta por meio de gastos adicionais de 10,47 bilhões de euros (US$12,04 bilhões), com foco no aumento do tamanho de suas Forças Armadas, telecomunicações, segurança cibernética e aquisição de equipamentos militares.