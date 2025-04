FMI prevê comércio bilateral muito menor entre EUA e China, diz economista-chefe

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera que o comércio bilateral entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, seja muito menor como resultado das tarifas impostas nos últimos meses, disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, nesta terça-feira.

O impacto de longo prazo das tarifas, se elas forem mantidas, será negativo para todas as regiões, acrescentou.

Questionado sobre as críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, Gourinchas ressaltou a importância de preservar a independência dos bancos centrais para manter sua credibilidade no combate à inflação.