FMI reduz previsão de crescimento da zona do euro em meio à incerteza tarifária

BRUXELAS (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou nesta terça-feira sua previsão de crescimento econômico para a zona do euro neste ano e no próximo, citando o aumento das tarifas dos Estados Unidos e a incerteza em torno de sua implementação.

O FMI reduziu sua previsão de expansão para os 20 países que compartilham o euro a 0,8% em 2025 e a 1,2% em 2026, com ambas as projeções 0,2 ponto percentual abaixo do que o credor previu no início do ano.

"O aumento da incerteza e das tarifas são os principais fatores do crescimento moderado em 2025", disse o FMI em relatório.