'Tarifaço' afeta crescimento das economias de todo o mundo, diz FMI

Ele disse que a inflação deve cair mais lentamente do que o esperado em janeiro devido ao impacto das tarifas, atingindo 4,3% em 2025 e 3,6% em 2026, com revisões "notáveis" para cima para os EUA e outras economias avançadas.

O FMI chamou o relatório de "previsão de referência" com base nos acontecimentos até 4 de abril, citando a extrema complexidade e fluidez do momento atual.

"Estamos entrando em uma nova era, à medida que o sistema econômico global que operou pelos últimos 80 anos está sendo redefinido", disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a repórteres.

O FMI disse que a rápida escalada das tensões comerciais e os "níveis extremamente altos" de incerteza sobre políticas futuras terão um impacto significativo na atividade econômica global.

"É bastante significativo e está afetando todas as regiões do mundo. Estamos vendo menor crescimento nos EUA, menor crescimento na zona do euro, menor crescimento na China e menor crescimento em outras partes do mundo", disse Gourinchas à Reuters em entrevista.

"Se houver uma escalada nas tensões comerciais entre os EUA e outros países, isso alimentará mais incerteza, criará mais volatilidade no mercado financeiro e apertará as condições financeiras", disse ele, acrescentando que o efeito conjunto reduzirá ainda mais as perspectivas de crescimento global.