Ibovespa fecha em alta com aval de Wall Street

- JBS ON avançou 2,18%, em sessão positiva para o setor de proteínas e tendo no radar proposta da administração divulgada no final da quinta-feira para distribuir dividendo adicional de R$2 por ação relacionado ao resultado de 2024. MINERVA ON fechou com elevação de 3,64%, MARFRIG ON valorizou-se 2,13% e BRF ON subiu 2,98%. A BRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), também anunciaram na segunda-feira um investimento de US$160 milhões em uma nova fábrica de alimentos na Arábia Saudita.

- PETROBRAS PN avançou 0,23%, mas PETROBRAS ON cedeu 0,54%, mesmo com a alta do petróleo no exterior, onde o barril do Brent encerrou o dia transacionado com acréscimo 1,8%. O UBS BB cortou o preço-alvo das PNs da Petrobras para R$46 ante R$49, mas manteve a recomendação de compra. No setor, BRAVA ENERGIA ON subiu 1,8%, PRIO ON recuou 0,55% e PETRORECONCAVO ON encerrou com elevação de 1,35%.

- EMBRAER ON caiu 3,45%, ampliando a correção negativa desde meados de março, quando renovou máximas históricas.

- RD SAÚDE ON recuou 2,61%, engatando o terceiro pregão seguido de queda e reduzindo ainda mais os ganhos em abril. Até o dia 15, o papel acumulava alta de 20,1%. Agora, esse ganho alcança 6,5%.