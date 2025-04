IFC anuncia pacote de até US$250 mi para Equatorial investir em sistemas elétricos

SÃO PAULO (Reuters) - A International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, anunciou uma parceria estratégica com o grupo Equatorial, envolvendo um pacote de empréstimo de até US$250 milhões para investimentos em transição energética e infraestrutura no Brasil.

O primeiro empréstimo foi concedido em 28 de março e consiste em um empréstimo verde de até US$100 milhões, com recursos próprios da IFC, para a distribuidora de energia elétrica da Equatorial que atende o Estado de Alagoas.

"Este investimento melhorará a qualidade do serviço e as operações, o que contribuirá para o aumento da inclusão econômica, já que pelo menos 50% dos beneficiários das melhorias de qualidade associadas ao investimento de capital da empresa são pessoas de baixa renda", diz o comunicado divulgado nesta terça-feira.