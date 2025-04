Indústria automobilística dos EUA alerta que novas tarifas sobre autopeças elevarão preços e reduzirão vendas

WASHINGTON (Reuters) - Uma coalizão de grupos da indústria automobilística dos Estados Unidos pediu ao presidente Donald Trump que não imponha tarifas de 25% sobre autopeças importadas, alertando que isso reduziria as vendas de veículos e aumentaria os preços.

Trump disse anteriormente que planeja impor tarifas de 25% sobre autopeças até o dia 3 de maio.

"As tarifas sobre autopeças vão desestruturar a cadeia de suprimentos automotiva global e desencadear um efeito dominó que levará ao aumento dos preços dos automóveis para os consumidores, à redução das vendas nas concessionárias e tornará a manutenção e o reparo dos veículos mais caros e menos previsíveis", diz uma carta assinada pela Aliança para Inovação Automotiva, o grupo comercial que representa quase todas as principais montadoras, bem como o Conselho Americano de Política Automotiva, que representa as três montadoras de Detroit, e outros grupos automotivos.