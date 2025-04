Investidores da Tesla aguardam detalhes sobre carros elétricos acessíveis e planos para impulsionar vendas

Analistas preveem um primeiro trimestre ruim, com base em indicadores recentes. As entregas no período de janeiro a março caíram 13%, com a empresa perdendo terreno para rivais chinesas, enquanto as ações políticas de Musk como conselheiro próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prejudicaram a marca.

A Tesla enfrentou protestos, vandalismo e pedidos de boicote de consumidores em vários mercados, e as vendas na China e na Califórnia — seu maior mercado nos EUA — também caíram drasticamente.

Alguns investidores têm uma visão mais negativa da antiga queridinha de Wall Street. As ações da empresa, que fecharam a US$227,42 na segunda-feira, caíram quase pela metade em relação ao pico de dezembro.

A margem bruta automotiva da Tesla, excluindo créditos regulatórios, provavelmente deve ter recuado para 11,8% no primeiro trimestre, de acordo com 21 analistas consultados pela Visible Alpha, ante 13,6% no quarto trimestre. Analistas esperam que a tendência de queda persista se a Tesla continuar priorizando o crescimento do volume em detrimento da lucratividade.

A fabricante de veículos elétricos abandonou os planos para um modelo totalmente novo e de baixo custo no ano passado, optando por produzir variantes mais baratas usando plataformas e linhas de montagem existentes. A Reuters noticiou com exclusividade na sexta-feira que a Tesla adiou os planos para iniciar a produção de um crossover mais acessível, o Model Y, em pelo menos alguns meses.

Musk prometeu serviços de transporte por aplicativo autônomo ao público no Estado norte-americano do Texas até junho e na Califórnia até o final deste ano. Para tanto, a Tesla vem buscando aprovações regulatórias, mas há sérias preocupações com a segurança e os riscos de litígios relacionados que podem advir da implantação de tecnologia autônoma não comprovada em vias públicas.