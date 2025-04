Japão vê pouca margem para grande acordo sobre iene em negociações com os EUA

Essas expectativas têm fomentado o recente aumento do iene em relação ao dólar, atingindo o maior valor em sete meses.

Bessent também disse que está ansioso por discussões com o Japão sobre tarifas, barreiras não tarifárias e taxas de câmbio.

Fontes já haviam dito à Reuters que o ritmo lento com que o Banco do Japão está aumentando os custos de empréstimos de níveis ultrabaixos também poderia ser criticado nas negociações comerciais bilaterais.

Mas há pouco que o Japão possa fazer para influenciar as taxas de câmbio de forma benéfica para ambos os países. A última incursão do Japão no mercado cambial foi em 2024, quando comprou ienes para sustentar a moeda de uma mínima de quase três décadas, a 161,99 por dólar, atingida em julho.

Com as quedas generalizadas do dólar já tendo empurrado o iene para cerca de 140, as autoridades japonesas estão cautelosas em tomar medidas para fortalecer ainda mais a moeda por medo de reduzir a margem dos exportadores em um momento de tensões tarifárias.

O obstáculo é ainda maior para usar a política monetária como um meio de sustentar o iene. O Banco do Japão não está disposto a apressar o aumento dos juros em um momento em que as tarifas de Trump ameaçam inviabilizar a frágil recuperação econômica do Japão.