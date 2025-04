JP Morgan prevê ouro acima de US$4.000 a onça até 2º tri de 2026

(Reuters) - O JP Morgan vê os preços do ouro ultrapassando o marco de US$4.000 por onça no próximo ano, após o aumento das probabilidades de recessão em meio ao aumento das tarifas dos EUA e à guerra comercial do país com a China, disse a instituição financeira nesta terça-feira.

O banco agora espera que os preços do ouro atinjam uma média de US$3.675/onça no quarto trimestre deste ano, a caminho de mais de US$4.000/onça no segundo trimestre de 2026, com riscos de superação antecipada dessas previsões se a demanda for maior que as expectativas.

"A sustentação de nossa previsão de que os preços do ouro se aproximem de US$ 4.000/onça no próximo ano é a continuidade da forte demanda de ouro por parte dos investidores e dos bancos centrais, com uma média de cerca de 710 toneladas por trimestre, em termos líquidos, este ano", observou o banco.