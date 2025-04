Líder do União Brasil recusa indicação para Ministério das Comunicações

"Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite. Recebo seu gesto com gratidão e reafirmo minha disposição para o diálogo institucional, sempre em favor do Brasil", diz o deputado na nota.

"Sou líder de um partido plural, com uma bancada diversa e compromissada com o Brasil. Tenho plena convicção de que, neste momento, posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados."

Fernandes havia sido indicado por seu partido para assumir o comando do ministério após a renúncia de Juscelino Filho, que pediu demissão após ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em investigação sobre desvio de recursos públicos na época em que era deputado federal.