Mercado fio da distribuição da Copel sobe 3,3% no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia paranaense de energia elétrica Copel afirmou nesta terça-feira que o chamado "mercado fio" da distribuição da companhia elevou o consumo em 3,3% no primeiro trimestre sobre um ano antes.

O mercado fio faturado, afirmou a Copel, teve alta de 0,9% no trimestre.

O crescimento do mercado fio da distribuição é "explicado principalmente pelo aumento da atividade econômica e do padrão de consumo mais elevado da base de clientes", afirmou a Copel no comunicado.