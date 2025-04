Mercado Pago deve receber maior parte do investimentos de R$34 bi do Mercado Livre

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Pago deve receber grande parte do investimento de R$34 bilhões anunciado recentemente pelo seu controlador, o gigante do e-commerce Mercado Livre, afirmou nesta terça-feira o presidente-executivo do Mercado Pago no Brasil, André Chaves

"Uma grande parte desse valor vai ser para o Mercado Pago. Só em produto e tecnologia, a gente tem investido bilhões...todos os anos aqui no Brasil, e isso tem dado fruto", afirmou o executivo em evento para lançar a nova identidade visual da fintech, bem como parceria com a cantora Anitta.

(Por Paula Arend Laier)